2020-01-22T10:40:12+03:00
Общество

На ямальцах испытают японскую технологию похудения

В феврале выберут сотню желающих сбросить вес
Анна Полякова
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На ямальцах испытают японскую технологию похудения Фото: pixabay.comНа ямальцах испытают японскую технологию похудения Фото: pixabay.com
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Ямал станет пилотным регионом для апробации российско-японского проекта по дистанционному мониторингу пациентов с избыточной массой тела. Исследование будет проводиться на базе регионального центра медицинской профилактики. Проект рассчитан на полгода. На Ямале в нем будет участвовать сто человек. Их начнут выбирать уже в феврале.

В проект попадут северяне с избыточной массу тела и моложе 60 лет. Человек также не должен страдать сахарным диабетом, артериальной гипертонией и некоторыми другими заболеваниями.

Зарубежные партнёры предоставляют целый комплект оборудования: тонометр, весы-жироанализатор и трекер физической активности. На время проведения исследования они передаются пациентам.

Участники исследования будут разделены на две группы. Для группы активного наблюдения предусмотрено 4 визита к врачам за полгода, а для группы самоконтроля – только два. На старте и в финале проекта медики измерят у участников вес, рост, окружность талии, оценят частоту употребления калорийных продуктов, физическую активность и некоторые другие параметры.

– Основная наша цель – формирование у пациентов новой концепции питания и физической активности, - пояснил главврач Ямальского ЦМП Сергей Токарев. – Мы хотим, чтобы по истечении шести месяцев исследования люди не остались наедине со своими вредными привычками. И надеемся, что постоянный самоконтроль во время проекта поможет всем участникам осознать, что основная причина избыточного веса – это все-таки безответственное отношение к собственному здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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