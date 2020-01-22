2020-01-22T10:16:21+03:00
Происшествия

В гараже у новоуренгойца обнаружили склад с оружием

Мужчина признал свою вину лишь частично
Анна Полякова
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В гараже у новоуренгойца обнаружили склад с оружием Фото: 89.мвд.рфВ гараже у новоуренгойца обнаружили склад с оружием Фото: 89.мвд.рф
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В Новом Уренгое полицейские выявили гараж, в котором ранее несудимый 56-летний мужчина незаконно хранил составные части оружия и боеприпасы.

Правоохранители нашли 200 патронов различного калибра, 7 стволов с имеющимися внутри нарезами, 2 ударника, а также остальные составные части пистолетов ТТ и Макарова.

На новоуренгойца завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

Подозреваемый вину признал лишь частично. Пока с него взяли подписку о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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