22 Янв. 2020 2020-01-22T10:16:21+03:00

В гараже у новоуренгойца обнаружили склад с оружием Фото: 89.мвд.рф

Мужчина признал свою вину лишь частично

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В Новом Уренгое полицейские выявили гараж, в котором ранее несудимый 56-летний мужчина незаконно хранил составные части оружия и боеприпасы.

Правоохранители нашли 200 патронов различного калибра, 7 стволов с имеющимися внутри нарезами, 2 ударника, а также остальные составные части пистолетов ТТ и Макарова.

На новоуренгойца завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

Подозреваемый вину признал лишь частично. Пока с него взяли подписку о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU