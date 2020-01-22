2020-01-22T09:59:57+03:00
Наука

Ученые готовятся к экспедиции «Ямал-Арктика 2020»

Специалисты будут исследовать экологические процессы
Анна Полякова
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Ученые готовятся к экспедиции «Ямал-Арктика 2020» Фото: yanao.ruУченые готовятся к экспедиции «Ямал-Арктика 2020» Фото: yanao.ru
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Российский Центр освоения Арктики начал принимать заявки на участие в экспедиции «Ямал-Арктика 2020». Учёные и научные коллективы смогут провести работы на базе научно-исследовательских стационаров, созданных на полуостровах Ямал и Гыдан, на острове Белый и районе Полярного Урала.

В приоритете многолетние изучение экологических процессов, протекающих в регионе, с прогнозом на будущее, разработка научно-обоснованных рекомендаций по сохранению и поддержанию благоприятного статуса редких видов животных и птиц.

В рамках экспедиции продолжится изучение популяций белых медведей, редких видов птиц и диких северных оленей. Кроме того, запланирован мониторинг многолетнемёрзлых пород на научно-исследовательском стационаре «Васькины Дачи» в центральной части полуострова Ямал.

В 2020 году Российский Центр освоения Арктики закажет новые жилые и рабочие модули для научно-исследовательских стационаров. В планах организовать ещё один стационар.

Напомним, комплексная научно-исследовательская экспедиция «Ямал-Арктика» организуется на Ямале с 2012 года. Ежегодно в ней принимают участие до 40 научных коллективов. Вместе с российскими учёными в поле работают коллеги из Норвегии, Бельгии, Франции, Германии и других стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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