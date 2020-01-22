2020-01-22T09:44:13+03:00
Общество

Зимник Коротчаево – Красноселькуп открыли для проезда

На трассу пускают автомобили общей массой до 30 тонн
Анна Полякова
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Зимник Коротчаево – Красноселькуп открыли для проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЗимник Коротчаево – Красноселькуп открыли для проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Зимник Коротчаево – Красноселькуп возобновил работу после непогоды. Напомним, 21 января сезонная трасса была закрыта для всех видов транспортных средств, в связи с низкой температурой окружающего воздуха (-40 и ниже). Движение открыли вечеров 21 января. Сегодня на зимник пускают автомобили общей массой до 30 тонн.

Сезонная автодорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа) открыта для автомобилей общей массой до 20 тонн. Зимник Салехард-Надым работает для машин массой до 10 тонн.

Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют открыть на этой неделе.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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