Мошенник выманил у ямальца деньги фотографией снегохода
Житель Надыма поверил интернет-продавцу и купил несуществующий снегоход, заплатив 35 тысяч рублей. Когда он осознал обман, обратился в полицию с заявлением.
Выяснилось, что 15 ноября 2019 года на сайте ямалец нашел заинтересовавшее его объявление о продаже снегохода и связался с продавцом. Обсудив детали сделки, надымчанин внес предоплату за товар в сумме 10 тысяч рублей.
20 января лжепродавец позвонил надумчанину и сообщил, что снегоход прибыл в город, поэтому необходимо внести оставшуюся от стоимости товара сумму – 20 тысяч рублей и оплатить расходы за оформление документов в размере 5 тысяч рублей, что он и сделал.
Однако после получения денежного перевода хозяин снегохода перестал выходить на связь.
В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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ИСТОЧНИК KP.RU