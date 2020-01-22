Мошенник выманил у ямальца деньги фотографией снегохода

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:29:05+03:00

После получения денежного перевода аферист перестал выходить на связь

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Житель Надыма поверил интернет-продавцу и купил несуществующий снегоход, заплатив 35 тысяч рублей. Когда он осознал обман, обратился в полицию с заявлением.

Выяснилось, что 15 ноября 2019 года на сайте ямалец нашел заинтересовавшее его объявление о продаже снегохода и связался с продавцом. Обсудив детали сделки, надымчанин внес предоплату за товар в сумме 10 тысяч рублей.

20 января лжепродавец позвонил надумчанину и сообщил, что снегоход прибыл в город, поэтому необходимо внести оставшуюся от стоимости товара сумму – 20 тысяч рублей и оплатить расходы за оформление документов в размере 5 тысяч рублей, что он и сделал.

Однако после получения денежного перевода хозяин снегохода перестал выходить на связь.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU