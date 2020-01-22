Мост через реку Пур сдадут в конце 2020 года
Строительную площадку многоуровневой развязки в районе пересечений улиц Магистральной и Крайней в Новом Уренгое осмотрели и глава города Иван Костогриз.
Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников в рамках своей рабочей поездки в Новый Уренгой также осмотрел строительство моста через реку Пур.
Проектом предусмотрено строительство не только моста длиной 1,02 км, но и подъездной автомобильной дороги к нему протяженностью почти 2,5 км. Работы здесь выполнены наполовину, сообщает правительство ЯНАО.
Строители идут ударными темпами и обещают сдать объект раньше намеченного срока на год. Так что уже в конце декабря 2020 года здесь поедут первые автомобили. Мост обеспечит круглогодичную возможность для поездок автотранспортом для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов.
Напомним, мост возводится в рамках концессионного соглашения с ООО «Региональная инфраструктурная компания».
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ИСТОЧНИК KP.RU