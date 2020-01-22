22 Янв. 2020 2020-01-22T09:18:22+03:00

Мост через реку Пур сдадут в конце 2020 года Фото: yanao.ru

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Строительную площадку многоуровневой развязки в районе пересечений улиц Магистральной и Крайней в Новом Уренгое осмотрели и глава города Иван Костогриз.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников в рамках своей рабочей поездки в Новый Уренгой также осмотрел строительство моста через реку Пур.

Проектом предусмотрено строительство не только моста длиной 1,02 км, но и подъездной автомобильной дороги к нему протяженностью почти 2,5 км. Работы здесь выполнены наполовину, сообщает правительство ЯНАО.

Строители идут ударными темпами и обещают сдать объект раньше намеченного срока на год. Так что уже в конце декабря 2020 года здесь поедут первые автомобили. Мост обеспечит круглогодичную возможность для поездок автотранспортом для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов.

Напомним, мост возводится в рамках концессионного соглашения с ООО «Региональная инфраструктурная компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU