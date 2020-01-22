Глава Ноябрьска проверил главные стройки города

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:51:20+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов проверил, как проходит строительство двух детских садов, а также дома для переселенцев из аварийного жилья.

Двухэтажное здание дошкольного учреждения будет комфортным и адаптированным для людей с ограниченными возможностями здоровья здание. Новый садик на 240 мест возводят на месте бывшего «Теремка». Срок сдачи запланирован на декабрь 2020 года. В планах у подрядчика выйти на финишную прямую гораздо раньше.

Более чем на 50 процентов готов детский садик в микрорайоне «Оболонь». Глава города неоднократно подчеркивал, что здесь инфраструктуру необходимо активно развивать. Ведь именно сюда массово переселяют людей из аварийного жилья.

Строительство домов для этих целей - ещё одно приоритетное направление работы и городских, и окружных властей. Градоначальник проконтролировал ход работ в многоэтажном доме по улице Холмогорская. По проекту здесь предусмотрено 48 однокомнатных, 24 – двухкомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Как отмечает подрядчик, проблем с доставкой материалов нет, работы идут по графику и обещает достроить дом до конца этого года. Напомним, ранее на этом месте располагалось аварийное общежитие, которое расселили, снесли.

- Подрядчик взял на себя обязательство ускорить строительство, чтобы раньше намеченных сроков ввести в эксплуатацию, - отметил Алексей Романов.

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ИСТОЧНИК KP.RU