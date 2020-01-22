В Новом Уренгое судят пенсионера, едва не убившего бутылкой мужчину

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:41:16+03:00

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В Новом Уренгое перед судом предстанет пенсионер из Башкортостана. Его обвиняют в покушении на убийство. Расследование уголовного дела завершено.

6 октября 2019 года он выпивал со своим приятелем. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Когда, обеспокоенные шумом соседи выглянули в общий коридор, то увидели, что гость на полу избивает хозяина квартиры, нанося ему удары осколком от стеклянной бутылки по голове и шее. Вмешательство бдительных соседей спасло жизнь жертвы.

Сразу же после совершения преступления 66-летний уроженец Республики Башкортостан был объявлен в розыск, поскольку скрылся от органов предварительного следствия. Его удалось задержать месяц спустя. По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU