2020-01-22T08:24:19+03:00
Экономика

В Ханымее планируют наладить производство мясной продукции

В поселке появится филиал животноводческого комплекса
Анна Полякова
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В Ханымее планируют наладить производство мясной продукции Фото: puradm.ruВ Ханымее планируют наладить производство мясной продукции Фото: puradm.ru
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В Ханымее Пуровского района обсуждают вопросы развития агропромышленного комплекса. Планируется с привлечением новых производителей расширить рынок и увеличить ассортимент продукции.

Например, пурпейский животноводческий комплекс «Веритас» намерен создать филиал в поселке Ханымей. Компания существует с 2013 года и занимается производством натурального молока и молочных продуктов на собственной ферме.

Администрация Ханымея совместно с предпринимателями рассматривает различные варианты организации производства и переработки мясной продукции. Муниципалитет поможет комплексу «Веритас» как субъекту малого предпринимательства в рамках муниципально-частного партнерства. Взамен фирма создаст для местных жителей новые рабочие места и начнет снабжать их свежей мясной продукцией. Обсуждаются поставки в поселок и натуральной молочной продукции, которая ранее не поступала в Ханымей из-за не совсем удобной логистики.

Пока АПК представлен в поселке только Пяко-Пуровской общиной, специализирующейся на вылове и переработке рыбы и сборе дикоросов. Эту продукцию раскупают местные жители, сообщает администрация Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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