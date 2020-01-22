В Ханымее планируют наладить производство мясной продукции
В Ханымее Пуровского района обсуждают вопросы развития агропромышленного комплекса. Планируется с привлечением новых производителей расширить рынок и увеличить ассортимент продукции.
Например, пурпейский животноводческий комплекс «Веритас» намерен создать филиал в поселке Ханымей. Компания существует с 2013 года и занимается производством натурального молока и молочных продуктов на собственной ферме.
Администрация Ханымея совместно с предпринимателями рассматривает различные варианты организации производства и переработки мясной продукции. Муниципалитет поможет комплексу «Веритас» как субъекту малого предпринимательства в рамках муниципально-частного партнерства. Взамен фирма создаст для местных жителей новые рабочие места и начнет снабжать их свежей мясной продукцией. Обсуждаются поставки в поселок и натуральной молочной продукции, которая ранее не поступала в Ханымей из-за не совсем удобной логистики.
Пока АПК представлен в поселке только Пяко-Пуровской общиной, специализирующейся на вылове и переработке рыбы и сборе дикоросов. Эту продукцию раскупают местные жители, сообщает администрация Пуровского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU