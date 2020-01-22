2020-01-22T07:24:19+03:00
Происшествия

В Тазовском в течение часа задержали пьяного автоугонщика

На него завели уголовное дело
Анна Полякова
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В Тазовском в течение часа задержали пьяного автоугонщикаВ Тазовском в течение часа задержали пьяного автоугонщикаФото: Ольга Крыльцова
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Тазовские автоиспекторы установили личность и задержали подозреваемого в угоне. О происшествии сообщил владелец автомобиля, обратившись в дежурную часть днем 19 января.

Полицейские менее чем за час с момента получения сообщения обнаружили автомобиль и угонщика. Им оказался 46-летний житель поселка Тазовский. Мужчина, управлявший чужой машиной, имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако пройти освидетельствование он отказался, а это уже влечет административную ответственность.

Подозреваемого доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства и принятия мер. В результате на него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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