2020-01-22T06:31:46+03:00
Общество

В селе Овгорт открылось новое здание пожарного депо

Здесь есть всё необходимое для несения службы
Анна Полякова
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В селе Овгорт открылось новое здание пожарного депо Фото: yanao.ruВ селе Овгорт открылось новое здание пожарного депо Фото: yanao.ru
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В селе Овгорт Шурышкарского района 21 января состоялось открытие нового здания пожарного депо. Старое находилось в аварийном состоянии. Зимой в помещениях было холодно, отсутствовали элементарные коммунальные удобства, система вентиляции. Воду привозили, она хранилась в 200-литровой бочке. При сильных морозах затруднительно было ремонтировать пожарный автомобиль, потому что в гараже была минусовая температура.

В новом здании пожарного депо имеется всё необходимое для несения службы. Общая площадь помещений части составляет 456,74 м2 – практически в два раза больше, чем в старом здании.

Кроме гаража для пожарных машин, в депо имеются ещё 18 служебных и бытовых помещений. Здесь есть учебный класс, комната для отдыха пожарного караула. Численность работников пожарной части составляет 18 человек, на дежурстве находятся две единицы техники.

Как отметил и.о. директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник, пожарное депо возведено в соответствии с Дорожной картой развития противопожарной и аварийно-спасательной служб округа на период 2017-2030 годов. В ближайшее время планируется открытие еще одного здания пожарной части – в селе Горки. В 2019 году были открыты пожарные депо в посёлках Катравож и Белоярск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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