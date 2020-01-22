2020-01-22T05:27:14+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 января: потеплеет до -14 градусов

Местами ожидается небольшой снег, метель
Анна Полякова
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Погода на Ямале 22 января: потеплеет до -14 градусов Фото: pixabay.comПогода на Ямале 22 января: потеплеет до -14 градусов Фото: pixabay.com
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На Ямале в среду, 22 января, прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ветер будет дуть южный, юго-западный 6-11 м/с. В Ямальском, Тазовском, Пуровском и на севере Надымского районов его порывы будут достигать 18 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, метель. Температура воздуха днем -8.. -13 градусов, местами до -20.

По прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 8 м/с.

В Ноябрьске -15, пасмурно, периодически - снег. Ветер южный 12 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов. Пасмурная погода, в середине дня - снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Надыме -14 градусов. Солнечно, снег пройдет только утром. Южный ветер 11 м/с.

В Губкинском -15 градусов, будет пасмурно, днем – без осадков. Ветер южный 12 м/с.

В Тарко-Сале - 16 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 5 м/с.

В Муравленко -20 градусов, переменная облачность. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Южный ветер 7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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