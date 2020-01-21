2020-01-21T16:54:32+03:00
Общество

Жители Салехарда составляют рейтинг управляющих компаний

Результаты голосования позволят выявить проблемные направления
Анна Полякова
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Жители Салехарда составляют рейтинг управляющих компаний Фото: salekhard.orgЖители Салехарда составляют рейтинг управляющих компаний Фото: salekhard.org
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Жители Салехарда приняли участие в голосовании, составляя рейтинг управляющих компаний и ТСЖ, работающих на территории города.

Опрос проходил на сайте администрации ямальской столицы в течение месяца. Жители оценивали УК по 10 критериям, отражающих качество работы аварийных служб, взаимодействие с жителями, содержание общедомового имущества, уборке дворов. Сейчас проводится анализ результатов голосования.

Результаты голосования позволят выявить проблемные направления в работе каждой управляющей компании. На первом заседании общественного совета по ЖКХ будут рассмотрены результаты рейтинга и даны рекомендации по совершенствованию работы управляющих компаний города.

Заседание совета состоится в начале февраля, в нем примут участие собственники многоквартирных домов, представители УК и ТСЖ, Молодёжного совета при главе, Общественной палаты города, представители профильных структур администрации, сообщили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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