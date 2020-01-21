2020-01-21T16:00:44+03:00
Происшествия

Аферист по телефону оформил на женщину из Муравленко кредит на 90 тысяч рублей

Собеседник вынудил ее назвать реквизиты банковской карты
Анна Полякова
Поделиться:
Женщина из Муравленко пополнила счет мошенника на 90 тысяч рублейЖенщина из Муравленко пополнила счет мошенника на 90 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Муравленко возбудили уголовное дело о краже 90 тысяч рублей с банковской карты. Денег лишилась местная жительница после телефонного разговора с неизвестным. Мужчина 17 января позвонил ей на мобильный и представился сотрудником банка.

Введя ее в заблуждение, собеседник вынудил женщину назвать реквизиты банковской карты, срок действия и цифры, указанные на обратной стороне, а также установить на сотовый телефон приложение и следовать дальнейшим его указаниям. В результате она также сообщила злоумышленнику номера, указанные в данном приложении.

Так на северянку был оформлен кредит в размере 90 тысяч рублей, который впоследствии был списан с ее банковского счета. Полицейские устанавливают причастных к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Салехарда составляют рейтинг управляющих компаний
На Ямале зарегистрировано 30 случаев гриппа
Аферист по телефону оформил на женщину из Муравленко кредит на 90 тысяч рублей
Глава Ямала рассказал на Совете при МИД России о международных проектах региона
В Новоуренгойской больнице заработало оборудование для онкодиагностики
Жилищный вопрос новоуренгойских погорельцев будут решать индивидуально
В Губкинском жители разработали концепцию будущего пляжа
За год на Ямале выявили тысячу нарушений прав инвалидов и стариков
Мошенники отправили в Ноябрьск вместо синтезатора книги
Зимник Салехард-Надым открыт с ограничениями для проезда
В Ноябрьске судят мужчину за убийство в сауне
Поединок кота и лисы за кусок колбасы на Ямале попал в соцсети
Лабытнангцы выбрали сюжет для граффити ко Дню Победы
Покупатель дивана выманил у ноябрянина все сбережения с карты
Пуровские силачи признаны самыми сильными на Ямале
В Надымском районе поймали браконьеров с тушами оленей
Народный контроль Уренгоя объявил бой снюсам
На автодороге Надым – Салехард осталось достроить два последних участка
В Ноябрьске растет качество медпомощи онкобольным
Губернатор исполнил мечты двойняшек из Ноябрьска
На ямальской трассе иномарка столкнулась с КамАЗом
Погода на Ямале 21 января: ветер утихнет
Зимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе
В Ноябрьске раздали по 125 граммов блокадного хлеба