Аферист по телефону оформил на женщину из Муравленко кредит на 90 тысяч рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:00:44+03:00

Женщина из Муравленко пополнила счет мошенника на 90 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Муравленко возбудили уголовное дело о краже 90 тысяч рублей с банковской карты. Денег лишилась местная жительница после телефонного разговора с неизвестным. Мужчина 17 января позвонил ей на мобильный и представился сотрудником банка.

Введя ее в заблуждение, собеседник вынудил женщину назвать реквизиты банковской карты, срок действия и цифры, указанные на обратной стороне, а также установить на сотовый телефон приложение и следовать дальнейшим его указаниям. В результате она также сообщила злоумышленнику номера, указанные в данном приложении.

Так на северянку был оформлен кредит в размере 90 тысяч рублей, который впоследствии был списан с ее банковского счета. Полицейские устанавливают причастных к обману, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU