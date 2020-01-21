21 Янв. 2020 2020-01-21T15:47:30+03:00

Глава Ямала рассказал на Совете при МИД России о международных проектах региона Фото: yanao.ru

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством и.о. министра Сергея Лаврова. Разговор шел о перспективах и механизмах международного муниципального сотрудничества.

Глава региона отметил, что Ямал является территорией международного делового сотрудничества. В округе работают компании из Франции, Германии, Австрии, Китая и других стран Европы и Азии.

- Результатом сотрудничества весной в Новом Уренгое откроется инклюзивный детский сад, построенный в партнёрстве с немецкой компанией Wintershall. Это сад будут посещать дети с особенностями здоровья. Персонал, который будет там работать, прошёл повышение квалификации в Германии, – сообщил губернатор.

Он также отметил, что интерес молодых людей во всем мире вызывают ямальские экологические проекты. В экспедициях по очистке островов Белый и Вилькицкого участвовали волонтёры из 12 стран.

Этой весной Салехард примет крупное международное мероприятие – V Форум молодых лидеров стран-участниц ШОС и БРИКС. Ожидается участие более 150 делегатов, 60 из которых – представители иностранных государств.

Сейчас рассматривается заявка Ямала на проведение Арктических зимних игр. Губернатор поблагодарил МИД за поддержку заявки округа. В 2019 году Салехард посетили представители комитета игр. Окончательное решение будет озвучено весной.

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ИСТОЧНИК KP.RU