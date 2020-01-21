2020-01-21T15:07:57+03:00
Общество

В Новоуренгойской больнице заработало оборудование для онкодиагностики

Специалисты прошли обучение
Анна Полякова
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В Новоуренгойской больнице заработало оборудование для онкодиагностики Фото: yanao.ruВ Новоуренгойской больнице заработало оборудование для онкодиагностики Фото: yanao.ru
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В Новоуренгойской больнице запущено в работу оборудование для диагностики онкозаболеваний. Дорогостоящая медицинская техника для иммуногистохимических исследований приобретена в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», уточнили в правительстве ЯНАО.

Оборудование предназначено для анализа тканей с помощью специфической реакции антиген-антитело. Закуплены расходные материалы, специалисты прошли обучение, аппарат в работе.

- Метод иммуногистохимии позволяет достоверно, с огромной долей вероятности установить происхождение опухоли, найти первичный очаг распространения метастаз. Данное оборудование используют в мировой практике, теперь оно есть и в Новом Уренгое, – пояснил заведующий патанатомическим отделением Марат Галлямов.

Также для работы диагностической службы была приобретена эндоскопическая стойка экспертного класса в комплекте с видеоколоноскопом высокого разрешения. Аппарат позволяет врачам обнаружить онкологические заболевания толстого кишечника на ранней стадии.

Рак толстого кишечника занимает третье место в структуре онкологических заболеваний в России, и второе место в структуре смертности. Новое диагностическое оборудование поможет врачам не только вовремя выявить заболевание, но и предотвратить его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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