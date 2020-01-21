Жилищный вопрос новоуренгойских погорельцев будут решать индивидуально

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:10:10+03:00

Во время пожара из дома эвакуировали 18 человек

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Пострадавшим при пожаре в Новом Уренгое будет оказана помощь. Напомним, деревянный двухэтажный дом на улице Таежная горел 19 января.

Как рассказали в администрации Нового Уренгоя, 16-квартиртный дом 1984 года постройки в 2016 году был признан аварийным, в 2018 году большинство семей из него были расселены. Однако на момент ЧП в здании проживали люди.

Во время пожара из дома эвакуировали 18 человек, из них пятеро – дети. Пострадали двое – мужчина 1979 года рождения и ребенок 2008 года рождения, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

Встречу с пострадавшими семьями провел председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, глава города Иван Костогриз.

За помощью во временном размещении обратился один человек, ему предоставлено жилье в маневренном фонде. Остальные разместились у родственников. Жилищный вопрос каждой семьи будет решаться индивидуально – пострадавших ждут в управлении жилищной политики по адресу: ул. Индустриальная, д.4, кабинет 117.

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ИСТОЧНИК KP.RU