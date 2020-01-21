В Губкинском жители разработали концепцию будущего пляжа

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:55:10+03:00

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В Губкинском горожане сами определили концепцию будущего пляжа. На конкурс было представлено девять проектов, из которых по решению жюри во второй тур прошли три. Затем состоялось голосование за лучший из них на портале «Живём на Севере».

По итогам опроса максимальное количество голосов набрала идея Расула Алиева. Именно ее взяли за основу при создании концепции будущей зоны отдыха. Жители добавили, что им необходимо: детские игровые комплексы, скамейки, беседки, велодорожки, уличные тренажёры, кафе, площадка для игры в пейнтбол, картинг. В итоге был составлен общий план.

Прибрежная зона станет многофункциональной территорией, которая будет задействована круглый год. Составленный горожанами план передадут специалистам, которые на его основе разработают проект. Проектирование планируется закончить уже к лету. С проектом пляжа Губкинский будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Такое общественное обсуждение – это форма инициативного бюджетирования. Эту практику участия граждан в решении вопросов местного значения поддерживает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отмечают в правительстве ЯНАО.

Так, в рамках проекта «Уютный Ямал» по всему округу появились объекты благоустройства – скверы, детские и спортивные площадки – строительство которых предложили сами жители городов и посёлков. В Губкинском этим летом была построена футбольная площадка в 9 микрорайоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU