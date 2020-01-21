2020-01-21T13:37:00+03:00
Общество

За год на Ямале выявили тысячу нарушений прав инвалидов и стариков

К ответственности привлечено 242 виновных
Анна Полякова
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За год на Ямале выявили тысячу нарушений прав инвалидов и стариков Фото: pixabay.comЗа год на Ямале выявили тысячу нарушений прав инвалидов и стариков Фото: pixabay.com
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На Ямале за 2019 год выявлено более тысячи нарушений прав социально незащищенной категории населения: инвалидов и престарелых граждан. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 242 лица.

В интересах лиц с ограниченными возможностями с фонда соцстрахования, а также в пользу пенсионеров с органов ПФР взысканы компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и оплату проезда к месту отдыха и обратно на общую сумму более 1,8 млн. рублей.

Так, например, прокуратура Нового Уренгоя через суд добилась возложения на местную больницу обязанности доставлять в медучреждение и обратно жителя Коротчаево, нуждающегося в медпомощи методом программного гемодиализа (искусственная почка).

Также после вмешательства прокуратуры в конце 2019 года на маршрут между п. Тазовский и с. Газ-Сале вышел специальный автобус, приспособленный для беспрепятственного пользования инвалидами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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