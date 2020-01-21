Мошенники отправили в Ноябрьск вместо синтезатора книги

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:19:22+03:00

Ноябрянин, мечтающий о синтезаторе, лишился более 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. В полиции, куда он обратился с заявлением 16 января, мужчина рассказал, как его обманули.

В начале января 2020 года на сайте он нашел объявление о продаже синтезатора. Договорившись в чате на сайте с менеджером и обсудив все условия сделки, мужчина перечислил 130 тысяч рублей на банковский счет продавца. 16 января он получил коробку. Однако в ней вместо инструмента были книгами, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В полиции пояснили, что виновному в таком мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и помнить о том, что, покупая товар по заниженной стоимости, возникает риск стать жертвой мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU