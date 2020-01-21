2020-01-21T13:19:22+03:00
Происшествия

Мошенники отправили в Ноябрьск вместо синтезатора книги

Северянин лишился более 100 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрянин, мечтающий о синтезаторе, лишился более 100 тысяч рублей Фото: pixabay.comНоябрянин, мечтающий о синтезаторе, лишился более 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. В полиции, куда он обратился с заявлением 16 января, мужчина рассказал, как его обманули.

В начале января 2020 года на сайте он нашел объявление о продаже синтезатора. Договорившись в чате на сайте с менеджером и обсудив все условия сделки, мужчина перечислил 130 тысяч рублей на банковский счет продавца. 16 января он получил коробку. Однако в ней вместо инструмента были книгами, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В полиции пояснили, что виновному в таком мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и помнить о том, что, покупая товар по заниженной стоимости, возникает риск стать жертвой мошенников.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новоуренгойской больнице заработало оборудование для онкодиагностики
Жилищный вопрос новоуренгойских погорельцев будут решать индивидуально
В Губкинском жители разработали концепцию будущего пляжа
За год на Ямале выявили тысячу нарушений прав инвалидов и стариков
Мошенники отправили в Ноябрьск вместо синтезатора книги
Зимник Салехард-Надым открыт с ограничениями для проезда
В Ноябрьске судят мужчину за убийство в сауне
Поединок кота и лисы за кусок колбасы на Ямале попал в соцсети
Лабытнангцы выбрали сюжет для граффити ко Дню Победы
Покупатель дивана выманил у ноябрянина все сбережения с карты
Пуровские силачи признаны самыми сильными на Ямале
В Надымском районе поймали браконьеров с тушами оленей
Народный контроль Уренгоя объявил бой снюсам
На автодороге Надым – Салехард осталось достроить два последних участка
В Ноябрьске растет качество медпомощи онкобольным
Губернатор исполнил мечты двойняшек из Ноябрьска
На ямальской трассе иномарка столкнулась с КамАЗом
Погода на Ямале 21 января: ветер утихнет
Зимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе
В Ноябрьске раздали по 125 граммов блокадного хлеба