Мошенники отправили в Ноябрьск вместо синтезатора книги
В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. В полиции, куда он обратился с заявлением 16 января, мужчина рассказал, как его обманули.
В начале января 2020 года на сайте он нашел объявление о продаже синтезатора. Договорившись в чате на сайте с менеджером и обсудив все условия сделки, мужчина перечислил 130 тысяч рублей на банковский счет продавца. 16 января он получил коробку. Однако в ней вместо инструмента были книгами, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В полиции пояснили, что виновному в таком мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и помнить о том, что, покупая товар по заниженной стоимости, возникает риск стать жертвой мошенников.
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ИСТОЧНИК KP.RU