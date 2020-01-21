21 Янв. 2020 2020-01-21T12:37:28+03:00

Зимник Салехард-Надым открыт с ограничениями для проезда Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На трассу Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги пропускают транспорт до 20 тонн

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Зимняя автодорога Салехард-Надым 21 января с 12:00 часов открыта для проезда всех видов транспорта общей массой до 10 тонн. Напомним, накануне в районе трассы бушевала метель. Недостаточная видимость мешала безопасному движению.

Автомобильная дорога Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги (в границах Ямало-Ненецкого автономного округа), которая также 20 января была из-за непогоды недоступна, сегодня открыта. На зимник пропускают транспорт общей массой до 20 тонн.

Сезонная трасса Коротчаево – Красноселькуп с 16-00 часов 20.01.2020 закрыта для всех видов транспортных средств, в связи с низкой температурой окружающего воздуха (-40 и ниже).

Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют открыть на этой неделе.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU