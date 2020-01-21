2020-01-21T12:10:15+03:00
Происшествия

В Ноябрьске судят мужчину за убийство в сауне

При задержании он ударил полицейского
Анна Полякова
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В Ноябрьске судят мужчину за убийство в сауне Фото: pixabay.comВ Ноябрьске судят мужчину за убийство в сауне Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске перед судом предстанет 47-летний местный житель за убийство. Ему предъявлено обвинение по двум статьям.

Вечером 8 ноября в сауне «Белая гора» отдыхали трое местных жителей. Во время застолья между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них схватил нож и нанес четыре удара в грудь оппоненту. Раненый тут же скончался.

Агрессор не желал сдаваться прибывшим на место преступления полицейским и оказал сопротивление. Он ударил кулаком правоохранителя.

Оказалось, что ранее судимый обвиняемый ранее отбывал наказание за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе за убийство двух и более лиц, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Его заключили под стражу. Теперь его судьбу решит суд, куда уже направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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