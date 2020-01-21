Лабытнангцы выбрали сюжет для граффити ко Дню Победы

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:33:19+03:00

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В Лабытнанги завершился опрос «Граффити ко Дню Победы». Горожане выбирали сюжет рисунка для фасада дома. Голосование прошло на информационном ресурсе «Живём на Севере».

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Street Art ко Дню Победы» в честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне фасад одного из жилых домов будет преображён в стиле граффити.

Лабытнангцы предложили шесть вариантов для «победного» сюжета. С большим отрывом в голосовании лидировала идея под названием «Мы помним! Мы гордимся!». Автор так видит будущую картину: «Вверху написать слово ПОБЕДА! Под ним - дату начала и окончания Великой Отечественной войны. В центре изобразить солдата, держащего на руках счастливого ребенка. Внизу написать: «Мы помним! Мы гордимся!»

Одновременно на платформе «Предлагай!» продолжается сбор идей по адресу дома, на фасаде которого появится патриотическое изображение. Ваших предложений ждут по 27 января включительно, затем начнётся этап голосования, сообщили в администрации Лабытнанги.

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ИСТОЧНИК KP.RU