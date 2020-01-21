2020-01-21T10:02:12+03:00
Происшествия

Покупатель дивана выманил у ноябрянина все сбережения с карты

Ямалец продиктовал данные банковской карты и лишился денег
Анна Полякова
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Покупатель дивана выманил у ноябрянина все сбережения с карты Фото: pixabay.comПокупатель дивана выманил у ноябрянина все сбережения с карты Фото: pixabay.com
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Житель Ноябрьска попался на уловку мошенника, который хитростью выманил у доверчивого северянина 17 тысяч рублей.

16 января мужчина обратился с заявлением в полицию, где рассказал, что на сайте разместил объявление о продаже дивана. В этот же день ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что собирается приобрести диван и готов перечислить деньги.

Злоумышленник под предлогом перечисления денег предложил ноябрянину продиктовать данные банковской карты. Выполнив указания неизвестного, произошло списание денег с карты продавца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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