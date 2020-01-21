Пуровские силачи признаны самыми сильными на Ямале

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:47:30+03:00

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Команда Пуровского района стала победителем первенства ЯНАО по пауэрлифтингу памяти мастера спорта Валентина Сидоренко. Жим штанги лёжа выполняли более ста спортсменов из муниципалитетов округа.

Общими усилиями пуровские силачи завоевали 21 медаль, сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту. В сборную района вошли представители пурпейского СОК «Зенит», уренгойского КСК «Уренгоец», таркосалинского КСК «Геолог», ханымейской ДЮСШ «Хыльмик».

Отличились пуровчане и на чемпионате и первенстве ЯНАО по жиму лежа памяти В. Сидоренко среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, завоевав золото и серебро.

Соревнования в Ноябрьске стали отборочными на чемпионат и первенство России по жиму лёжа, которые пройдут в Москве уже в феврале. Так что у пуровских силачей есть серьезный шанс заявить о себе на всю страну, сообщает администрация Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU