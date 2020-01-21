В Надымском районе поймали браконьеров с тушами оленей
В Надымском районе после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Двух местных жителей задержали, когда те перевозили на своих снегоходах туши убитых диких оленей на территории государственного природного заповедника.
В ходе осмотра было обнаружено три разделанные туши. При этом по распоряжению Правительства ЯНАО на территории округа с 01.08.2015 по 01.08.2020 запрещена промысловая, любительская и спортивная охота на дикого северного оленя.
Уголовному делу по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба» дали ход, сообщает прокуратура ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU