В Надымском районе поймали браконьеров с тушами оленей

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:27:32+03:00

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В Надымском районе после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Двух местных жителей задержали, когда те перевозили на своих снегоходах туши убитых диких оленей на территории государственного природного заповедника.

В ходе осмотра было обнаружено три разделанные туши. При этом по распоряжению Правительства ЯНАО на территории округа с 01.08.2015 по 01.08.2020 запрещена промысловая, любительская и спортивная охота на дикого северного оленя.

Уголовному делу по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба» дали ход, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU