2020-01-21T08:57:09+03:00
Общество

Народный контроль Уренгоя объявил бой снюсам

Нарушителей ждут серьезные штрафы
Анна Полякова
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Народный контроль Уренгоя объявил бой снюсам Фото: pixabay.comНародный контроль Уренгоя объявил бой снюсам Фото: pixabay.com
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Уренгойские общественники взяли на контроль исполнение нового окружного закона о запрете продаж никотиносодержащего сосательного табака – снюса. Напомним, решение Заксобрания ЯНАО вступило в силу 29 декабря 2019 года.

Ранее продукция поступала на прилавки в виде карамелей, леденцов, жевательных резинок. В одной порции смеси никотина содержится в пять раз больше, чем в сигарете. Потребление приводит к нервному перевозбуждению, тревожности, беспокойству, отравлению организма.

За несколько дней до вступления в силу закона о запрете специалисты администрации Уренгоя проверили магазины на наличие на прилавках опасных смесей. В ходе рейда выяснили, что снюс продают только в одной сетевой торговой точке.

После принятия закона предпринимателю вручили письменное уведомление о запрете распространения снюса. Администратор магазина заверил, что, когда продажу запретили, их вывезли тут же.

Руководство посёлка и депутатская группа народного контроля продолжат работу по выявлению продажи запрещённых препаратов. Нарушителей ждут серьезные штрафы, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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