Народный контроль Уренгоя объявил бой снюсам
Уренгойские общественники взяли на контроль исполнение нового окружного закона о запрете продаж никотиносодержащего сосательного табака – снюса. Напомним, решение Заксобрания ЯНАО вступило в силу 29 декабря 2019 года.
Ранее продукция поступала на прилавки в виде карамелей, леденцов, жевательных резинок. В одной порции смеси никотина содержится в пять раз больше, чем в сигарете. Потребление приводит к нервному перевозбуждению, тревожности, беспокойству, отравлению организма.
За несколько дней до вступления в силу закона о запрете специалисты администрации Уренгоя проверили магазины на наличие на прилавках опасных смесей. В ходе рейда выяснили, что снюс продают только в одной сетевой торговой точке.
После принятия закона предпринимателю вручили письменное уведомление о запрете распространения снюса. Администратор магазина заверил, что, когда продажу запретили, их вывезли тут же.
Руководство посёлка и депутатская группа народного контроля продолжат работу по выявлению продажи запрещённых препаратов. Нарушителей ждут серьезные штрафы, сообщает администрация Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU