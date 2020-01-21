2020-01-21T06:27:08+03:00
Происшествия

На ямальской трассе иномарка столкнулась с КамАЗом

Пострадал водитель легковушки
Анна Полякова
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На ямальской трассе иномарка столкнулась с КамАЗом Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе иномарка столкнулась с КамАЗом Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 370 километре автодороги Сургут-Салехард утром 20 января случилось ДТП. Иномарка столкнулась с КамАЗом. По предварительным данным, водитель автомобиля Ниссан не смог соблюсти необходимую дистанцию. В результату произошло столкновение с впереди движущимся КамАЗом. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель дегковушки госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых травмирован один человек.

С начала 2020 года в 284 зарегистрированных ДТП погибли четыре человека и 25 травмированы, в их числе 2 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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