2020-01-21T07:03:50+03:00
Общество

Губернатор исполнил мечты двойняшек из Ноябрьска

"Желания детей должны исполняться - это придает взрослым дополнительные силы для работы"
Анна Полякова
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Губернатор исполнил мечты двойняшек из Ноябрьска Фото: Администрация НоябрьскаГубернатор исполнил мечты двойняшек из Ноябрьска Фото: Администрация Ноябрьска
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Сестры из Ноябрьска Ксения и Виктория мечтали побывать в океанариуме и аквапарке в Когалыме. В рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» и новогодней акции «Елка желаний» 18 января их желание осуществилось.

Мечты одиннадцатилетних девочек с ограниченными возможностями здоровья исполнили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов совместно с главой города Ноябрьска Алексеем Романовым.

Юные ноябрянки узнали об обитателях морских и пресноводных водоемов. Ксения и Виктория с большим вниманием и интересом слушали экскурсовода. Они восхищенно рассматривали экзотических рыб, черепах и крокодилов. Увидели, как кормят акул и тут же вспомнили, названия этих животных на английском языке.

А еще Ксения и Виктория очень любят рисовать героев мультфильмов и делать аппликации. Они участвовали во всероссийском конкурсе рисунков для особенных детей «Я могу! Я рисую!».

- Мы написали наше пожелание на сайт акции «Елка желаний», и у нас все получилось. Мечта девочек осуществилась. Мы даже на какое-то время забыли о недуге девочек, призналась Алена Гермаш, мама Ксении и Виктории.

От такой экскурсии девочки остались под большим впечатлением. Затем они отправились с родителями в аквапарк, где поплавали в различных бассейнах.

- Дети должны верить в чудеса, и они действительно случаются. Приятно видеть восторженные лица ребятишек, мечты которых исполнились. Это придает нам – взрослым дополнительные силы для работы, - отметил глава города Алексей Романов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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