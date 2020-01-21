21 Янв. 2020 2020-01-21T09:16:30+03:00

На автодороге Надым – Салехард осталось достроить два последних участка Фото: yanao.ru

Трасса будет введена в четвертом квартале 2020 года

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На автодороге Надым – Салехард усиленными темпами продолжаются работы на двух последних участках протяженностью 87 км. По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова ход строительства трассы осмотрел первый заместитель главы региона Алексей Ситников.

Он отметил, что есть все основания полагать, что дорога будет введена в четвертом квартале 2020 года и по ней откроют сквозной проезд. Вопросы завершения строительства объекта замглавы региона вместе с подрядчиками обсудил на рабочем совещании в Надыме.

Сейчас дорожные строители занимаются последним мостом через реку Харвота. Кроме того, продолжают выполнять отсыпку дорожного полотна, устраивать оставшиеся 22 из 144 водопропускных труб.

- Сегодня мощности подрядчиков позволяют закончить земляные работы до наступления положительных температур, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Работы также ведутся и на участке км 1191 – км 1241. Здесь идет обустройство дорожной одежды и обочин протяжённостью. Ввод в эксплуатацию запланирован в самое ближайшее время.

Что касается участка «Объезд города Надыма», то в настоящее время дорожные строители выполняют работы для сопряжения строящейся дороги с существующей, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU