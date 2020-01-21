2020-01-21T07:52:58+03:00
Общество

В Ноябрьске растет качество медпомощи онкобольным

С начала 2020 года уже выявлено 9 таких пациентов
Анна Полякова
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В Ноябрьске растет качество медпомощи онкобольным Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске растет качество медпомощи онкобольным Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске в рамках национального проекта растет качество оказания медицинской помощи онкобольным.

Напомним, с 1 октября 2019 года на базе Ноябрьской центральной городской больницы заработал центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь ведут прием 4 врача-онколога, сообщили в администрации города.

Как и было запланировано, уже начали работать койки дневного пребывания, где пациенты со злокачественными новообразованиями проходят химиотерапевтическое лечение. Также в текущем году в Центре открыт собственный кабинет забора анализов.

По данным ЦГБ, на диспансерном учёте в Ноябрьске состоит 1941 человек с злокачественными заболеваниям. С начала 2020 года уже выявлено 9 таких пациентов, из них на ранних стадиях 5 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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