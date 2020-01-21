Погода на Ямале 21 января: ветер утихнет

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:23:32+03:00

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Во вторник, 21 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 21 градус, ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Ноябрьске -20, солнечно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -25 градусов. Пасмурная погода, в середине дня - снег. Ветер южный 7 м/с.

В Надыме -21 градус. Солнечно, снег пройдет только утром. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Губкинском -22 градуса, будет пасмурно, днем пройдет снег. Ветер южный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 25 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер южный 5 м/с.

В Муравленко -20 градусов, переменная облачность. В первой половине дня – кратковременный снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -21 градус, солнечно и без осадков. Юго-западный ветер 4 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU