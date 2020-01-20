Зимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе
Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют открыть на этой неделе. Толщина льда позволила тяжеловесной технике безопасно приступить к работе только в начале января.
Пока же на Ямале работает только один из четырех зимников. Движение по автодороге Коротчаево – Красноселькуп, в том числе по зимнику, открыто для всех транспортных средств общей массой до 30 тонн.
Два зимника сегодня, 20 января, закрыли из-за непогоды. С 10:00 на автозимнике Надым — Салехард в связи с ухудшением погодных условий движениепрекращено для всех видов транспортных средств.
Также в связи с ухудшением погодных условий закрылась трасса Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО).
Водители, которые выезжают на закрытые автозимники, рискуют собой и своими пассажирами, предупредили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU