2020-01-20T15:59:02+03:00
Общество

Зимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе

Пока на Ямале работает только одна из четырех сезонных трасс
Анна Полякова
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Зимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОЗимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют открыть на этой неделе. Толщина льда позволила тяжеловесной технике безопасно приступить к работе только в начале января.

Пока же на Ямале работает только один из четырех зимников. Движение по автодороге Коротчаево – Красноселькуп, в том числе по зимнику, открыто для всех транспортных средств общей массой до 30 тонн.

Два зимника сегодня, 20 января, закрыли из-за непогоды. С 10:00 на автозимнике НадымСалехард в связи с ухудшением погодных условий движениепрекращено для всех видов транспортных средств.

Также в связи с ухудшением погодных условий закрылась трасса Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО).

Водители, которые выезжают на закрытые автозимники, рискуют собой и своими пассажирами, предупредили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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