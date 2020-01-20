2020-01-20T15:47:41+03:00
Общество

В Ноябрьске раздали по 125 граммов блокадного хлеба

Горожане приняли участие во Всероссийской акции
Анна Полякова
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В Ноябрьске раздали по 125 граммов «Блокадного хлеба» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске раздали по 125 граммов «Блокадного хлеба» Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске у монумента «Хлеб нашей памяти» специалисты центра «Доверие» приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В преддверии знаковой даты Дня полного снятия советскими войсками блокады великого города Ленинграда в 1944 году, который отмечается 27 января, жители ямальского города смогли увидеть норму блокадного хлеба в 125 граммов.

Ноябряне почтили память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Всего было роздано 130 кусочков хлеба, сообщили в администрации Ноябрьска.

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» запланировано проведение мероприятий «Урок мужества», квест - игра «Блокадный Ленинград» и Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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