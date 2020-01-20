20 Янв. 2020 2020-01-20T15:35:14+03:00

В Салехарде выяснили, из-за чего погиб мальчик на картодроме Фото с сайта pixabay.com

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В Салехарде будут судить директора и педагога Центра внешкольной работы за смерть ребенка на картодроме. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, трагедия произошла 10 ноября 2019 года. Во время тренировочных занятий скончался 10-летний воспитанник Центра. На втором круге мальчику стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. До выяснения причин гибели мальчика на картодроме были прекращены все занятия.

Выяснилось, что Центр для увеличения прибыли ввел дополнительную общеразвивающую платную программу «Картинг для продвинутых». Одним из условий было спецснаряжение для безопасности водителя при управлении гоночным автомобилем «карт»: защитный мотошлем, костюм из плотной материи и перчатки. Однако руководство центра допускало к обучению несовершеннолетних в их повседневной одежде, что и привело к трагедии.

10 ноября 2019 года педагог усадил в карт ученика с верхней одежде. Концы шарфа, завязанные узлом сзади шеи, висели на спине. В процессе движения они попали в движущие механизмы открытых частей карта. На шее ребенка завязалась петля.

- Смерть мальчика наступила от механической асфиксии, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU