2020-01-20T15:06:39+03:00
Происшествия

На Ямале сотрудник Росгвардии спас из пожара ребенка

На второй этаж к плачущему мальчику ему пришлось ползти по оконной раме
Анна Полякова
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На Ямале сотрудник Росгвардии спас из пожара ребенка Фото: Росгвардия по ЯНАОНа Ямале сотрудник Росгвардии спас из пожара ребенка Фото: Росгвардия по ЯНАО
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Сотрудник отдела вневедомственной охраны по г. Новому Уренгою Управления Росгвардии по ЯНАО младший сержант Муслим Атаев спас мальчика из горящей квартиры. Пожар, произошедший 19 января, практически уничтожил двухэтажный жилой дом.

Как рассказали в ведомстве, у младшего сержанта полиции в воскресенье был выходной. На личном автомобиле он ехал мимо дома по ул. Таежной и увидел дым и пламя, вырывавшиеся из окон. Росгвардеец тут же сообщил о случившемся в службу спасения. Сам не стал ждать приезда спасателей и приступил к эвакуации жильцов.

Сотрудник отдела вневедомственной охраны по г. Новому Уренгою Управления Росгвардии по ЯНАО младший сержант Муслим Атаев Фото: Росгвардия по ЯНАО

Сотрудник отдела вневедомственной охраны по г. Новому Уренгою Управления Росгвардии по ЯНАО младший сержант Муслим Атаев Фото: Росгвардия по ЯНАО

Он подбежал к горящему подъезду и услышал детский плач. В проеме горящего окна второго этажа был мальчик лет восьми. Ребенок стоял на подоконнике и звал на помощь в открытую форточку. Подъезд в это время был уже окутан густым едким дымом, поэтому пройти на лестницу было невозможно. Муслим, не растерялся и разбил стекло на первом этаже. По оконной раме он подобрался к ребенку. Через оконный проем полицейский вытащил ребенка и передал вниз подоспевшим людям.

До приезда экстренных служб спаситель ребенка продолжал оставаться у горящего дома, не допускал посторонних к месту ликвидации пожара, а затем оказывал помощь в работе пожарного расчета. Домой он отправился только, когда пожар был потушен.Уже через несколько часов росгвардеец заступил в ночное дежурство в составе группы задержания. Обего отваге, проявленной на пожаре, стало известно только сейчас.

За грамотные действия в чрезвычайной ситуации младший сержант полиции Муслим Атаев он будет представлен к поощрению командованием, сообщили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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