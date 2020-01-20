2020-01-20T14:36:36+03:00
Общество

Больше 15 миллионов рублей потратят на реновацию тазовской школы-интерната

Работы по реконструкции начнутся в 2022 году
Анна Полякова
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Больше 15 миллионов рублей потратят на реновацию тазовской школы-интерната Фото: Администрация Тазовского районаБольше 15 миллионов рублей потратят на реновацию тазовской школы-интерната Фото: Администрация Тазовского района
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В Тазовском пройдет реновация одного из корпусов школы-интерната. Здесь появится атриум, коворкинг-пространство и зимний сад, сообщили в районной администрации.

Главная задача программы – не просто сделать качественный капитальный ремонт здания, но и организовать современное образовательное пространство.

Здание начальной школы-интерната ждут масштабные преображения: при входе появится закрытое крыльцо, между спортзалом и столовой планируется строительство пристроя-атриума, в котором и разместится, коворкинг-пространство и зимний сад, а также актовый зал. В коридорах появятся развивающие модули и зоны отдыха.

В 2020 году начнется разработка проектно-сметной документации, на эти цели выделено 15 млн рублей за счет средств окружного бюджета, 790 тысяч рублей – из местного. Работы по реконструкции школы начнутся в 2022 году.

Отметим, реновация образовательных учреждений пройдет в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и затронет школы арктического региона, построенные в капитальном исполнении в 80-90 годы. В программе примут участие 58 школ, в пилотный проект попали 15 из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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