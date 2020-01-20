2020-01-20T13:44:25+03:00
Спорт

Ямальские легкоатлеты стали лучшими в Уральском федеральном округе

Особенно отличились представительницы прекрасного пола
Анна Полякова
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Ямальские легкоатлеты стали лучшими в Уральском федеральном округе Фото: Администрация Пуровского районаЯмальские легкоатлеты стали лучшими в Уральском федеральном округе Фото: Администрация Пуровского района
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Спортсмены из Пуровского района успешно выступили в Челябинске на чемпионате и первенстве УрФО по легкой атлетике. Ямальцы завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовых медали. В командном зачете чемпионата (среди мужчин и женщин) сборная ЯНАО завоевала третье место.

Особенно отличились представительницы прекрасного пола: по две золотых медали в копилку сборной округа принесли Анна Кукушкина (60 и 200 м), и Дина Габдуллина (800 и 150 м), сообщили в администрации Пуровского района.

Высокие результаты показали и юноши. Михаил Рыбаков стал первым на дистанции 3000 м и третьим на дистанции 1500 м. Антон Козлов лучше всех пробежал 800-метровку и вторым пришел к финишу на дистанции 1500 м. Данила Ефремов на дистанции 800 м стал третьим.

На первенстве УФО среди юниоров и юниорок до 23 лет Никита Матвеев завоевал серебро на дистанции 400 м и бронзу на 200-метровке, сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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