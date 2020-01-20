Ямальские легкоатлеты стали лучшими в Уральском федеральном округе
Спортсмены из Пуровского района успешно выступили в Челябинске на чемпионате и первенстве УрФО по легкой атлетике. Ямальцы завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовых медали. В командном зачете чемпионата (среди мужчин и женщин) сборная ЯНАО завоевала третье место.
Особенно отличились представительницы прекрасного пола: по две золотых медали в копилку сборной округа принесли Анна Кукушкина (60 и 200 м), и Дина Габдуллина (800 и 150 м), сообщили в администрации Пуровского района.
Высокие результаты показали и юноши. Михаил Рыбаков стал первым на дистанции 3000 м и третьим на дистанции 1500 м. Антон Козлов лучше всех пробежал 800-метровку и вторым пришел к финишу на дистанции 1500 м. Данила Ефремов на дистанции 800 м стал третьим.
На первенстве УФО среди юниоров и юниорок до 23 лет Никита Матвеев завоевал серебро на дистанции 400 м и бронзу на 200-метровке, сообщили в районном управлении по физкультуре и спорту.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU