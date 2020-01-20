2020-01-20T13:30:55+03:00
Происшествия

В Пуровском районе любителя пьяной езды лишили свободы

Больше года он проведет в колонии строгого режима
Анна Полякова
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В Пуровском районе любителя пьяной езды лишили свободыВ Пуровском районе любителя пьяной езды лишили свободыФото: Ольга Крыльцова
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Пуровский районный суд вынес приговор местному жителю за управление автомобилем нетрезвом состоянии. Мужчина уже попадался пьяным на рулем, но должных выводов для себя не сделал.

В марте 2017 года мужчину привлекли к административной ответственности. Тогда ему назначено было наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.

Несмотря на это, в октябре 2019 года он вновь управлял автомобилем марки «Шеврале Трейлблейзер» в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в прокурате ЯНАО, с учетом предыдущей судимости за применение насилия в отношении представителя власти суд назначил виновному наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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