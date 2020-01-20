В Пуровском районе любителя пьяной езды лишили свободы
Пуровский районный суд вынес приговор местному жителю за управление автомобилем нетрезвом состоянии. Мужчина уже попадался пьяным на рулем, но должных выводов для себя не сделал.
В марте 2017 года мужчину привлекли к административной ответственности. Тогда ему назначено было наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.
Несмотря на это, в октябре 2019 года он вновь управлял автомобилем марки «Шеврале Трейлблейзер» в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в прокурате ЯНАО, с учетом предыдущей судимости за применение насилия в отношении представителя власти суд назначил виновному наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU