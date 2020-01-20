2020-01-20T12:50:19+03:00
Общество

Тарко-Сале будет развиваться по новому плану

Документ довольно гибкий и поддается корректировке
Анна Полякова
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Тарко-Сале будет развиваться по новому плану Фото: puradm.ruТарко-Сале будет развиваться по новому плану Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале утвердили новый генплан города. Предыдущий документ от 2004 года утратил свою актуальность, поскольку был разработан до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Новый рассчитан до 2037 года.

Как сообщили в администрации Пуровского района, генпланом предусмотрено размещение новой школы, двух детсадов, детской поликлиники, центра спортивной борьбы, учебного корпуса со спортзалом Тарко-Салинского профессионального училища, приюта для животных без владельцев и ветеринарного пункта. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планом расширены границы зон жилого назначения.

Для предоставления земельных участков многодетным семьям и иным льготным категориям граждан генпланом предусмотрена зона индивидуальной жилой застройки в границах территории микрорайона Южного. Зоны индивидуальной жилой застройки запланированы и на территории микрорайонов Северного и Окунёвого.

Главный архитектор Евгений Бохан подчеркнул, что документ довольно гибкий и поддается корректировке в зависимости от изменяющихся потребностей горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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