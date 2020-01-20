В Ноябрьске мамы смогут получить новые профессии

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:33:12+03:00

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В Ноябрьске мамы смогут повысить квалификацию или получить новые профессии. В результате в 2020 году по направлению службы занятости женщины, не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающих дошколят, могут после обучения вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее или устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Как сообщили в администрации города, продолжительность обучения не более шести месяцев. Кроме того, мамам обещают возмещение затрат. Они будут получать стипендии в период обучения. После успешного завершения курса им помогут трудоустроить. При этом оговаривается предельный срок, до которого женщина гарантировано получит работу - до 10 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU