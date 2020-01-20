Глава Ямала оценил, как живут сельчане в Зеленом Яру

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:09:23+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выходной провел в Зеленом Яру Приуральского района. Он оценил качество жизни сельчан. Итоги поездки он подвел на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

В первую очередь, он отметил, что посетить село его приглашали подписчики. В Зеленом Яру постоянно живут около 150 человек. До райцентра по зимнику им 40 км, до Салехарда – 45 км. В середине октября в село впервые за много лет стал ходить общественный транспорт – судно на воздушной подушке. Жители сами выбрали маршрут до Салехарда.

«По качеству жизни в глубинке можно судить и о качестве жизни в целом на Ямале. В домах жителей Зеленого Яра светло и тепло, в начальной школе дети занимаются на ноутбуках, выходят в Интернет (пока слабый) и познают мир при помощи VR-технологий», - подчеркнул губернатор.

Единственный магазин держит предприниматель из Салехарда, обороты скромные, помогает муниципалитет – помещение магазина безвозмездно дали в аренду. Весной район поддержит владельца магазина грантом. Тогда он сможет купить оборудование и возродить в селе выпечку собственного хлеба.

Губернатор убедился, что год благоустройства не прошел мимо Зеленого Яра. Здесь построили современную детскую площадку. Он также предложил главе посчитать, во сколько обойдется модульный спортзал. Договорились с жителями, что уже этим летом в селе капитально отремонтируем улицы. Есть ФАП с постоянным фельдшером и укомплектованной аптекой. В сельском клубе в выходные звучит музыка и смех.

«Нерешаемых проблем нет, особенно там, где люди хотят жить лучше», - заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU