Пуровчан учат распознавать мошенников по телефону

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:06:55+03:00

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В Пуровском районе в трудовых коллективах полицейские проводят встречи, где учат противостоять мошенникам. Северянам рассказываю, какие схемы применяют аферисты, чтобы выманить деньги дистанционным способом.

Так в Тарко-Сале 15 января замначальника участковых уполномоченных полиции Александр Калмыков встретился с коллективом филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ».

Он отметил, что на уловки мошенников попадаются граждане разного возраста и социального положения. Чтобы не стать их очередной «жертвой», майор полиции посоветовал присутствующим следовать определенным правилам: проявлять бдительность, помнить, что сотрудники банковских учреждений ни при каких условиях не будут узнавать персональные данные карты.

Информацию о карте, проводимых операциях можно узнать, перезвонив по телефону «горячей линии», который указан на ее оборотной стороне. Приобретать товар необходимо у официальных представителей, подробно изучив информацию и отзывы о сайте продавца. Для получения кредита – обращаться в проверенные банковские учреждения.

Полицейский порекомендовал таркосалинцам поделиться полученной информацией со своими родными и близкими, чтобы защитить и их от преступников, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU