На Ямале из-за поджогов произошло больше 60 пожаров

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:35:49+03:00

В результате погиб один человек и один получил травмы

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За 2019 год на Ямале произошло 63 пожара по причине поджога. От общего количества это составляет 6,4 %. Как отмечают в ГУ МЧС России по ЯНАО, цифра, возможно, небольшая, но порой такие пожары могут обернуться как материальными, так и человеческими потерями. В результате таких пожаров в минувшем году погиб один человек и один получил травмы.

Главное управление МЧС по ЯНАО напоминает об уголовной ответственности за поджог. В зависимости от последствий наказанием может стать как штраф, так и лишение свободы на срок до двух лет. К ответственности за подобные деяния начинают привлекать граждан с 14-летнего возраста.

Даже если недвижимость или другая собственность не пострадали, то дело по данной статье возбуждаться не будет. Обычно при подобных обстоятельствах сам акт поджога рассматривается как покушение на причинение вреда чужой собственности, пояснили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU