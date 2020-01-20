Страховые пособия ямальцам теперь выплачиваются напрямую получателю

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:24:01+03:00

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Ямал присоединился к всероссийскому пилотному проекту «Прямые выплаты». Больничные и некоторые другие пособия из фонда соцстрахования С 1 января 2020 года направляют непосредственно получателям, минуя работодателя. Главная цель проекта - гарантировать, что пособия поступят вовремя и в полном объёме независимо от работодателя, сообщили в фонде соцстраха ЯНАО.

Как получить выплаты, каждый решает сам. Деньги придут получателю не позднее, чем через 15 дней после написания заявления - пособия не будут привязаны к датам заработной платы.

Теперь выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком перечисляют напрямую из фонда социального страхования.

Напомним, всероссийский проект «Прямые выплаты» стартовал в 2011 году. Пилотным его называют потому, что регионы подключаются к работе в новой системе постепенно. В 2021-м вся страна перейдёт на прямую оплату больничных листов и ряда пособий.

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ИСТОЧНИК KP.RU