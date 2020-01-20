На Ямале прогнозируется усиление ветра
Жителей Ямала предупреждают об усилении ветра. Неблагоприятные погодные явления на территории автономного округа прогнозируются 20 января. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ветер будет дуть западного, северо-западного направления 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 18м/с.
Днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха днем понизится до -23…-28°С.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в этот неблагоприятный период просит жителей быть предельно осторожными и внимательными и детей не оставлять их без присмотра.
Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий. На улице нужно обращать внимание и остерегаться слабоукреплённых и ветхих конструкций.
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ИСТОЧНИК KP.RU