На Ямале прогнозируется усиление ветра

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:13:24+03:00

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Жителей Ямала предупреждают об усилении ветра. Неблагоприятные погодные явления на территории автономного округа прогнозируются 20 января. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ветер будет дуть западного, северо-западного направления 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 18м/с.

Днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель. Температура воздуха днем понизится до -23…-28°С.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО в этот неблагоприятный период просит жителей быть предельно осторожными и внимательными и детей не оставлять их без присмотра.

Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий. На улице нужно обращать внимание и остерегаться слабоукреплённых и ветхих конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU