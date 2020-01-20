20 Янв. 2020 2020-01-20T10:04:35+03:00

На Ямале по метеоусловиям закрыли два зимника Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Метель бушует в районе трасс Надым-Салехард и Лабытнанги — Теги

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На Ямале из-за непогоды 20 января приостановили работу два зимника. До особого распоряжения закрыты сезонные трассы Надым-Салехард и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО).

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, автозимник Надым — Салехард закрывается с 10:00 движение для всех видов транспортных средств. В районе трассы снег, метель, недостаточная видимость.

На сезонной дороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги также бушует метель. Здесь порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО: и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU