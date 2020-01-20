20 Янв. 2020 2020-01-20T09:50:07+03:00

На Ямале окунулись в крещенские купели почти 12 тысяч человек Фото: 89.mchs.gov.ru

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Ямальские спасатели подвели итоги мероприятий, которые проводились в честь празднования Крещения Господня. К полуночи последние погружения завершились, оборудованные купели 20 января были тут же демонтированы и закрыты щитами. Специалисты установили информационные таблички о запрете купаний.

Всего на территории округа было организовано 29 крещенских купелей на 16 водоемах в 13 муниципальных образованиях. Окунуться пришли почти 12 тысяч человек. Наибольшее количество купающихся – 3000 – было отмечено в Надыме.

Как и в прошлые годы во время Крещения происшествий зарегистрировано не было. Благодаря правильной организации и слаженным действиям участвующих структур, ведомств и организаций великий православный праздник прошёл комфортно и без трагических последствий для православных, верующих людей, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU