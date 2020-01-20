2020-01-20T09:14:02+03:00
Общество

Бассейн в Салехарде снизил цены после жалоб горожан

Купившим абонемент вернут деньги
Анна Полякова
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Бассейн в Салехарде снизил цены после жалоб горожан Фото: salekhard.orgБассейн в Салехарде снизил цены после жалоб горожан Фото: salekhard.org
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Стоимость занятий в бассейне ЦКиС «Геолог» Салехарда снижена. Теперь за разовое посещение нужно будет заплатить 150 рублей для взрослых и детей вне зависимости от времени работы бассейна.

Изменения внесли после жалоб горожан. В социальных сетях города возникла дискуссия о том, что стоимость занятий завышена. Салехардцы отмечали, что разовое занятие вечером ценой в 400 рублей многим «это не по карману».

В администрации города решили разобраться в вопросе. Оперативно собранная рабочая группа рассчитала возможность снижения цены посещения бассейна. В результате по поручению главы города Алексея Титовского цену убавили.

Для тех, кто приобрел абонементы будут возвращены средства или предложено увеличить количество посещений с учётом изменившейся стоимости одного плавания. Цена билета для льготных категорий граждан остаётся неизменной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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