2020-01-20T09:04:11+03:00
Происшествия

В Пуровском районе разыскивают укравших 50 тысяч с банковской карты

Женщине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка
Анна Полякова
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В Пуровском районе разыскивают укравших 50 тысяч с банковской картыВ Пуровском районе разыскивают укравших 50 тысяч с банковской карты
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В Пуровском районе разыскивают аферистов, обманом завладевших секретной информацией о банковской карте. 6 января 2020 года к правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о краже денег.

Выяснились, что случилось это после разговоров по телефону с неизвестными людьми. Они представлялись сотрудниками банковских учреждений. Они ввели женщину в заблуждение и узнали персональные данные ее банковских карт, коды и пароли, поступившие СМС-сообщения на ее телефон. В результате у нее списалось 48 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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